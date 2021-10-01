菁英盃　費利浦薩梅開二度　晉峰贈港會3蛋

「菁英盃」周五（1日）於旺角大球場上演獨腳戲，由晉峰鬥港超新軍港會。結果晉峰憑何思哲先拔頭籌，以及費利浦薩梅開二度，以3比0輕鬆擊敗港會，取得今季首勝。

晉峰今場作出6個變動，主力攻擊手費利浦薩今季首次擔正，與播磨浩謙負責攻堅，陳敏凱與「00後」守將楊憲樂齊齊上演「地標戰」，與葉卓文聯手組成後防線，羅澔陽負責把守最後大關。港會方面，前線繼續由16歲小將嚴天健擔起進攻大旗，霍斌仁與上場入球功臣菲杜化負責陣守後防，彼得史密夫出任正選門將，羅賓士高坐完波監重返大軍名單暫列後備。

有頭號攻擊手費利浦薩的晉峰，今場開局盡顯求勝心，僅僅1分鐘，這位巴西外援沿右路殺落底線，並成功傳中，門前何思哲快港會門將彼得史密夫一步，將皮球撞入網窩，為球隊火速領先。4分鐘後，晉峰得勢不饒人，費利浦薩把握港會後防失誤，推順射成射入，為晉峰贏到2比0。港會遲遲未能站穩陣腳，晉峰自然不留力，15分鐘，費利浦薩接應鄭璟昊傳球禁區外起腳高出。

落後的港會，32分鐘終於有第一次攻門，嚴天健接應罰球門前炒高。41分鐘，美菲何利的射門，亦威脅不到羅澔陽。完半場前晉峰未收手，鄭璟昊右路落底傳中，埋伏12點附近的費利浦薩輕鬆射入，幫助晉峰帶着3球領先優勢回更衣室。

換邊後，港會率先換人，派出奧利羅仕、麥美倫和羅賓士高，希望扭轉敗局，球隊亦搶回不少主動權。50分鐘，港會手榴彈擲入禁區，冼柏德頭槌頂後，麥美倫射門再吿高出。57分鐘，港會左路大腳斬入禁區，麥美倫的頭槌攻門，又被羅澔陽飛撲撲走。其後晉峰亦收起今場發揮出色的費利浦薩，進一步放慢比賽節奏。

比賽後段，港會繼續爭取破蛋，81分鐘出現絕佳機會，後備入替的安高沙左路突破傳中，費康華門前接應攻門，被羅澔陽一次精彩撲救化解危機。其後港會一度有費康華頭槌頂入網窩，但就被球證判越位在先，最終港會未能成功破蛋，以0比3不敵收穫今季首場勝仗的晉峰。

經歷今仗後港會遭遇3連敗，主帥東尼咸美頓坦承球隊今場得到一個糟糕的開局，初段集中力比上兩場更差：「上半場我哋非常掙扎，下半場作出咗調動，嘗試喺後場做出改變，亦都創造咗啲機會，食埋鋪詐胡。對方把握到機會；我哋把握唔到，就反映咗喺結果上。」賽後港會全隊上下盡顯沮喪，咸美頓直言球員們必須接受敗局，並從中反省，毫無疑問今仗球隊並非表現較好的一方。

今場20歲的羅澔陽代替林駿杰為晉峰把關，表現卻毫不怯場，還在下半場救走對方的單刀波，保持「Clean sheet」。他在賽後指自己賽前略感緊張，幸好發揮到訓練所學，但自覺企位仍有待改善。他又感謝家人和總教練何信賢，以及龍門教練何國泉，賽前他們的鼓勵為其紓壓，亦造就當日的好表現。

而晉峰總教練「何Sir」賽後稱讚球員上半場表現「收貨」，但換邊後陣型墮得太後，導致被對手搶回形勢。他又盛讚今場由葉卓文、楊憲樂、陳敏鎧組成的年輕防線：「喜出望外，搶第一點做得好，比南區嗰場頂中解圍成功率高咗，呢方面練習有功。」另外，何信賢又表揚連續兩仗有斬獲的何思哲，並希進他透過失誤提升埋門能力，「學習多啲同隊友配合，機會自然會嚟。」