菁英盃　連續2場入波　何思哲：我要爭正選

「菁英盃」周五（1日）於旺角大球場，由晉峰與港會合演搶分大戰，「粉紅軍團」憑前鋒何思哲早段先開紀錄，加上費利浦薩梅開二度，以3球擊敗港會。賽後連續兩場建功的「阿哲」笑言入球在預計之內，希望繼續交出好表現，力爭正選席位。

「今年我其實都畀咗個目標自己，真係想入返多啲波，所以我都有少少預咗，因為一路狀態我覺得都唔錯，所以我無話特別出奇，都係等待機會，點知今場開波30秒就有個機會，自己又把握到。」前鋒何思哲上季在港超賽場錄得零入球，但季初兩場皆有斬獲，他坦言季前努力執行體練教練（阿炭）的計劃，自己目前狀態及信心不俗，開季取得入球亦在預計之內。

「我覺得今年季初係自己好大機會，我要博表現去爭正選爭位，我都唔想場場坐後備，頭依兩場自己交到貨，我都好開心。」晉峰今季能擔任正前鋒的球員不多，加上新援戴亞高狀態不足，季初預料未能趕及披甲，「阿哲」希望憑開季的亮麗表現，成功爭取正選。除此之外他續指自己往往在頭20分鐘後，因體能下降而影響力量及集中力，導致表現有所下降，之後會在這方面多加改善。