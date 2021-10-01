菁英盃　理文登「斧山」火併東方龍獅

周六(2日)下午「菁英盃」上演重頭戲，東方龍獅於斧山道運動場火併理文。東方龍獅上仗多打一人下與傑志未分高下，至於理文亦遭到冠忠南區悶和，跨季10連勝終止，今番兩雄相遇，必力爭重拾勝軌。（周六下午3時30分開賽）

東方龍獅上仗面對下半場10人迎戰的傑志，未能把握人數上的優勢失分而回，主教練盧比度（Chino）指球隊在進攻上略欠耐性，但對整體發揮仍感滿意。緊接面對理文，Chino認為同屬硬仗：「理文係近況最佳嘅球隊之一，同傑志一樣咁難應付，睇吓一班年輕球員可唔可以踢出表現。雖然理文防守出色，但我哋會盡力嘗試入波。」兩位西班牙新援馬高斯及杜華尼上仗尾段登場獻出處子戰，惟Chino坦言他們仍未準備好，希望透過更多比賽提升狀態。

小將王力威（Naveed）上仗貢獻一個入球，他透露自己近一個月經歷不同傷患，感謝教練們選擇相信自己，同時盼望今仗能延續好表現：「理文喺『菁英盃』實力強勁，希望今場可以踢足90分鐘，入波兼幫球隊拎3分。」

理文上場賽和南區，連勝走勢斷纜，主教練陳曉明認為球隊士氣未受太大影響。球隊開季3戰僅失1球，防守表現穩健，「曉明Sir」透露有賴賽前做足準備：「知道喺『亞協盃』賽事中，防守都好重要，成個季前訓練我哋都講好多防守上嘅嘢。」鋒將李康廉仍受膝患困擾，需要時間康復，至於上場尾段因傷被換出的顏樂楓，事後證實只屬抽筋，傷勢不算嚴重。

理文季初走勢良好，中場迪高認為是全隊上下齊心的成果。過去效力東方龍獅多年，這位港隊中場今午有機會首次倒戈面對舊主，他直言不會念舊，只會全力為理文爭勝。