歐足協確認A米被屈　球證暫停執法

意大利傳媒報道，歐洲足協確認，歐聯分組賽第2輪AC米蘭1比2負於馬德里體育會一仗，執法球證土耳其籍嘅卡基爾（Cuneyt Cakir），VAR球證比迪根（Abdulkadir Bitigen）犯下明顯錯誤，AC米蘭受到不公平判罰，導致輸波，球證卡基爾被罰暫停執法。

死亡B組寸土必爭，AC米蘭首仗不敵利物浦，第2輪對馬體會，雖有拉菲爾利亞奧早段開紀錄，但基斯爾於29分鐘兩黃一紅被逐，十人應戰陷入不利戰況，84分鐘被客軍基沙文追平，補時7分鐘更被罰12碼，蘇亞雷斯操刀絕殺輸1比2。

呢場波球證卡基爾連番錯判，最嚴重係補時嘅12碼，翻看影片，AC米蘭守將皮爾卡魯魯犯手球之前，馬體會中場湯馬士林馬犯手球在先，但球證拒絕翻看VAR影片，直接判12碼。另外，AC米蘭中場辛度東拿利被對方侵犯，球證並無判罰馬體會，令AC米蘭含冤被屈。

報道指，歐洲足協已確認球證犯錯，AC米蘭受不公平判罰，球證卡基爾被罰暫停執法，VAR球證比迪根亦被判不再執法AC米蘭賽事，並會繼續調查事件。