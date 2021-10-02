別高興！「地獄賽程」等緊曼聯

曼聯上場歐聯分組賽踢到補時，靠C朗入波絕殺維拉利爾，魔性澎湃，球隊上下以至世界各地紅魔球迷都極亢奮。不過，又唔好開心得太早，因為曼聯不知不覺已經陷入「地獄賽程」，未來7場比賽，每場都係硬嘢，足以令紅魔鬼死去活來。

曼聯將於周六(2日)晚英超主場對愛華頓，「拖肥糖」今季由名帥賓尼迪斯執教之後，實力「升呢」，踢6場英超取得4勝1和1負，同曼聯平起平坐，雙方今場交鋒隨時兩敗俱傷。

國際賽檔期之後，曼聯將面對最大考驗，連續踢6場硬仗，包括英超對李斯特城、利物浦、熱刺、曼城，期間仲要喺歐聯兩鬥意甲「神奇球隊」阿特蘭大，曼聯近期往往唔係輸波，就係僅僅險勝，踢得非常艱苦，特別係要依賴36歲老將C朗入波，紅魔鬼面對「地獄賽程」惡戰連場，C朗仲可以救到球隊幾多次呢？

曼聯未來7場賽程

02/10 英超 主場Vs愛華頓

16/10 英超 作客Vs李斯特城

21/10 歐聯 主場Vs阿特蘭大

24/10 英超 主場Vs利物浦

31/10 英超 作客Vs熱刺

03/11 歐聯 作客Vs阿特蘭大

06/11 英超 主場Vs曼城