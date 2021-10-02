PSG想簽夏蘭特替麥巴比　經理人索天價薪酬

巴黎聖日耳門(PSG)球星基利安麥巴比仍然未續約，好可能明夏轉投皇馬，PSG已經開始尋覓新射手，準備填補佢嘅位置，頭號目標係多蒙特前鋒艾寧夏蘭特。意大利《米蘭體育報》爆料，指PSG高層李安納度已經聯絡艾寧夏蘭特嘅經理人拉奧拿，但對方獅子開大口，要求PSG向艾寧夏蘭特提供5,000萬歐元(約4.5億港元)年薪合約，先至有得傾。

根據艾寧夏蘭特同多蒙特嘅合約，到咗明年夏天，佢嘅毀約金將會下降至7,500萬歐元(約6.8億港元)，曼聯、曼城、車路士、拜仁慕尼黑、PSG等豪門球會都樂於用呢個「低價」收購呢位「新世代球王」，問題係艾寧夏蘭特想加盟邊一隊。

PSG最有誠意，率先搵拉奧拿傾，但係呢位「金牌經理人」為夏蘭特爭取5,000萬歐元年薪，似乎太過火，因為球王美斯今季以自由身加盟PSG，都冇咁高人工，甚至多過PSG向基利安麥巴比開出嘅續約薪酬。

不過，一般相信拉奧拿只係「靠嚇」，目的係希望為夏蘭特爭取最大利益，預料之後應該願意「減價」，否則呢位挪威國腳轉唔到會，對拉奧拿都冇好處。