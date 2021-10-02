桃田賢斗率日本強闖蘇盃4強　爭冠再近一步

爭奪羽毛球壇最高榮譽的蘇迪曼盃混合團體賽已晉入「戲肉」，世界「一哥」桃田賢斗愈戰愈勇，帶領日本以3比1力挫中華台北躋身4強，中國仍然依靠女將取分，以3比2逆轉丹麥，取得準決賽席位。

矢志要在芬蘭捧盃的桃田賢斗已率日本在小組以三連勝姿態出線8強，周五再度出擊面對中華台北名將周天成，雙方激戰3局，最終桃田以21比16、19比21及21比17力挫對手，為日本取得關鍵的一分。

日本隊即使在男雙失利，但山口茜在女單及松友美佐紀／松本麻佑在女雙齊齊報捷，日本總場數以3比1獲勝躋身4強，將面對擊敗印尼的宿敵馬來西亞爭逐決賽席位，然而日本在小組力挫馬國，加上桃田更戰勝對方頭號男單李梓嘉後示氣大振，為全英一役成功復仇注下強心針。

至於爭取衞冕的中國隊，在8強戰面對擁有奧運男單金牌安賽龍領軍的丹麥，兩軍打得激烈，男雙何濟霆／周昊東及男單石宇奇再次齊齊失分，石宇奇面對狂攻的安賽龍直落輸兩局，最終中國靠奧運女單冠軍陳雨菲及陳清晨／賈一凡的女雙先後扳平，並由混雙王懿律／黃東萍鎖定勝局，以總場數3比2挫丹麥，將與南韓爭逐4強。