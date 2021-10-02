江旻憓當選10大傑青　籲市民多做運動

「十大傑出青年選舉」周六（2日）公布結果，剛於全運會勇奪銅牌的香港女子重劍手江旻憓成為7名獲選者之一，同時是繼師姐何嘉麗及「輪椅劍后」余翠怡之後，第3位當選傑青的女劍手。

27歲的江旻憓曾經歷兩邊膝頭重創，需要接受十字韌帶重建手術，但她從沒有放棄劍擊，一度登上世界第一。8月她有份代表香港出戰東京奧運，個人賽打入8強，首戰團體賽得第7名，上月她首次出戰全運會，成功擊敗今屆奧運金牌得主孫一文贏得銅牌，實力有目共睹。

穿上白色長裙出席典禮的Vivian指自己從小立志做個乖女兒，卻曾三次讓家人失望，包括家人曾期望她跳芭蕾舞，但她堅持選擇劍擊；曾經在訓練讓膝頭受傷；以及未能在奧運中奪下佳績。她多謝背後團隊支持劍擊，多謝家人鼓勵及諒解令她不斷進步，會繼續努力再創佳績，「希望大家多點運動，多多安康，多多感動。」

2021年十大傑出青年選舉今日(2日)公布結果，今屆共7位得獎者，除了前世界女重排名第一的「微笑劍后」江旻憓榜上有名，還包括相達生物科技創辦人暨行政總裁招彥燾、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、香港中文大學醫學院外科學系助理教授張源津、金記控股有限公司主席徐汶緯、香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安、律師簡汝謙。