封殺C朗削弱曼聯攻力　愛華頓下盤抵玩

周六(2日)晚英超早場，曼聯主場迎戰「拖肥糖」愛華頓。曼聯雖有基斯坦奴朗拿度多番做救世主，但整體表現未見起色，蘇斯克查功力備受質疑，相反「拖肥糖」喺賓尼迪斯領導下，今季6場聯賽僅1敗，表現硬淨，作客奧脫福有望全身而退，讓球盤愛華頓受讓一球，下盤要得過。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

曼聯王牌C朗回巢後5場入5球，無疑係超級犀利，之不過球隊過於倚賴其個人質素，整體配合仍有待改善。主帥蘇斯克查功力備受質疑，其中上仗聯賽面對阿士東維拉，「蘇B」刻意將C朗拉到右邊，搞到呢名葡萄牙球王威脅力大減。曼聯上場歐聯分組賽即使主場出擊，惟表現欠佳，最終又要靠C朗做救星，補時絕殺建功，難怪名宿奧雲擔任電視評述時直接指出問題，認為「紅魔」太過倚賴球員個人質素，欠缺整體戰術。

迪馬雷格雷表現有驚喜

同時，蘇斯克查用人方面同樣受到質疑，當中最不滿肯定係向佢掟香口膠嘅雲迪碧克，消息指呢位24歲荷蘭中場已經下定決心，等明年1月轉會市場重開後離隊，並已經得到意甲及德甲球會作出報價。戰術唔掂又留唔住球員個心，蘇斯克查想帶領曼聯今場贏波，絕對唔易。

愛華頓今季改由賓尼迪斯接手，雖然上季核心占士洛迪古斯去咗中東搵食，但未見影響，6場聯賽取得4勝1和1負，殺上前列。雖然箭頭卡維特利雲及李察利臣有傷在身，好彩新加盟嘅迪馬雷格雷已入3球，防中杜哥利更攻入2球兼交出3次助攻，令人喜出望外。

「肥賓」喺限米煮限飯下，盡顯戰術大師風範，今場只要減低C朗威力，愛華頓絕對有搶分機會。雙方近5次聯賽碰頭各得1勝3和1負，愛華頓不落下風，加上「紅魔」今季9場賽事只有1場保持清白，後防專注力明顯不足，以「拖肥糖」今季聯賽6戰只輸1仗，今場受讓一球，下盤真係好抵玩。