46歲「體操媽媽」復出　仲有一個感人任務

46歲「體操媽媽」卓蘇維迪娜在東京奧運以難度系數高達5.8的動作完成跳馬項目最後一跳後，宣布結束33年的傳奇之路，淚曬當場，時隔兩個月她在個人社交平台宣布再次復出，因為仲有一個夢。

「我決定繼續參加2022年杭州亞運會，我還未為祖國烏茲別克取得一面重要賽事的獎牌，我不能就此結束我的體操生涯。」卓蘇維迪娜在社交平台舖上了自己在體操場上的一張相片，以及令人感動的這番話，要知道她若出戰明年的亞運會，其年齡已經是47歲。

多年來卓蘇維迪娜為救活白血病兒子而奮戰，不惜離鄉別井，甚至背負國家改變國藉為他國出戰爭取含金量極高的運動會獎牌，都是期望可以憑跳出一面獎牌而換來醫治兒子的醫藥費，隨着兒子逐漸康復，卓蘇維迪娜亦可「功成身退」，並在2012年申請恢復原來的烏茲別克國藉，她曾經說過：「我為德國參賽是因為兒子，亦答謝德國之恩，每次回到塔什干，我都有強烈歸屬感，我參加了七屆奧運，為蘇聯得了一面(奧運)金牌，為德國取一面銀牌，但未為烏茲別克贏得獎牌，這是我的夢想。」

或者就是這個夢想、這個愧疚，原本以宣布退役的卓蘇維迪娜決定再次走到比賽場，期望她明年亞運可以如願，跳得一面獎牌真正告別。

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