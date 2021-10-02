菁英盃　艾華頓復出建功　東方龍獅挫理文

「菁英盃」周六（2日）於斧山道運動場爆發大戰，由東方龍獅火併理文。結果東方龍獅靠基頓頭槌建功，以及艾華頓和茹子楠下半場各入一球，以3比1擊敗一度靠基華尼頓追和的理文，取得寶貴3分。

上場與南區互交白卷的理文，今場派出洛迪古斯出任箭頭人物，顏樂楓與迪高搭檔坐鎮中場，荷西安祖擔任陣守後防，袁皓俊重回正選大軍把守最後一關。至於去役逼和傑志的東方，有新兵馬高斯首次擔正，與米基爾聯手中場派牌，為孫銘謙等鋒將輸送彈藥，剛剛度過35歲生日的「新手爸爸」梁振邦，今場繼續戴起隊長臂章出戰。

兩隊今場都希望重返勝軌，並嘗試在中場爭取控球權。開賽僅僅3分鐘，洛迪古斯被基頓侵犯，理文獲得禁區頂罰球，但迪高主射炒高。東方龍獅好快就作出回應，13分鐘，林柱機左路罰球開入禁區，孫銘謙跳起與袁皓俊爭頂後，由基頓頭槌補中，為球隊先拔頭籌。落後的理文全力反撲，5分鐘後，表現活躍的洛迪古斯擺脫馮慶燁纏繞落底傳中，惟接應的張憙延無人看管下射門高出。

上半場補水時間過後，理文控球權明顯佔優，33分鐘，洛迪古斯禁區內接應羅焯熙傳送轉身抽射，被廖富源撲出底線。3分鐘後，這位理文西班牙前鋒再有一次單刀機會，但就被及時回防馮慶燁從後成功落剷攔截。東方帶着1球領先優勢回更衣室。

換邊後，理文換入基華尼頓希望扭轉敗局，立即收到成效。62分鐘，洛迪古斯交出直線，基華尼頓用速度壓過東方守將殺入禁區，面對出迎的廖富源，冷靜射入，為理文追和1比1。東方龍獅其後都作出關鍵換人，派出傷愈復出的艾華頓。75分鐘，東方發起快速反擊，今季首次上陣的艾華頓長驅直進，推入禁區射入，為東方再度領先。

東方比賽後段得勢不饒人繼續搶攻，82分鐘，後備入替的茹子楠，禁區內亂戰中射入，進一步為東方擴大領先優勢。理文其後再換出金承龍加強，這位南韓鋒將88分鐘K角位主理罰球，直射高出。最終東方龍獅將3比1勝局保持到完場，成功擊敗理文，全取3分。

理文主教練陳曉明，賽後認為今仗在斧山道運動場作賽，多少限制了球隊的表現：「呢嗰場對我哋嘅發揮都有影響，上半場我哋猜到入去嘅機會都唔少，但真係好難去組織，加上全部失波都係啲大嘅錯誤。」他認為足球比賽難免會有犯錯，今場多次被對手成功把握本方失誤，最終成為成敗關鍵。東方上半場靠基頓先開紀錄，期間孫銘謙一度與出迎的袁皓俊相撞，有衝撞門將嫌疑，及後在東方入球後，球證亦一度舉旗，但球證最終兩次都判入球有效，對此陳曉明表示：「我唔會批評球證，但一線之差，吹唔吹或者睇唔睇到越位，就改變比賽戰局，但今場我哋有啲時間係踢得幾好。」他提到列斯奧及亞哥斯達兩位主力賽前受輕傷，為安全起見決定收起，今場未有入選大軍名單。

是日為理文第50次上陣的基華尼頓，亦靠今場射入加盟球隊後第24球，追平尼迪利所保持的理文隊史入球紀錄，但這位巴西攻擊手，賽後顯然心情非常複雜：「對追平入球紀錄當然開心，但今場比賽輸波係令人失望，嚟緊我哋需要做得更好。」

盧比度則認為今場擊敗強敵理文，對提升球隊士氣有幫助：「當你擊敗一隊強隊，球隊信心肯定有改善，我為球員嘅場上表現感到高興。」今場艾華頓和茹子楠齊齊入波，成為東方今場取勝關鍵，作出換人的盧比度，直言對幾位後備球員表現滿意：「有時後備換人未必有效，呢樣嘢其實好講彩數；艾華頓傷咗好耐，其實仲未百分百準備好，但今日絕對可以令佢更有信心。」因傷缺陣多時，今場復出即取得入球的艾華頓，賽後承認自己狀態仍有待改善，並希望聯賽開始時，可以回復最佳面貌。