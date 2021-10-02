菁英盃　後備上陣「開齋」　茹子楠：等咗四年

「菁英盃」周六（2日）上演前列大戰，由東方龍獅於斧山道運動場硬撼理文，東方龍獅下半場一度比對手追平，但後備入替的茹子楠在82分鐘射入加盟球隊後首個入球，加上艾華頓的妙射，帶領東方以3比1取勝。賽後「茹子」感到興奮及開心，坦言等了這記入球四年，希望今年能夠爭取更多上陣機會，展現一直努力訓練射門的成果。

「心情好興奮，依個入波等咗好耐，上年外借晉峰拎到好多上陣機會，令我成長好多，至少上場個陣唔會咁怯場，定咗好多。」茹子楠在2017年加盟東方龍獅，之後輾轉外流葡甲球會科瓦彼達迪，以及外借晉峰，今年回歸球隊後季初便能射入首個入球，他坦言等了很久，更指射門一直是自己弱項，希望今年能夠展現過去努力訓練的成果。

「茹子」下半場61分鐘入替外援馬高斯，被安排擔任右翼衞，然而出場僅僅2分鐘便因防守出現犯錯，讓理文射手基華尼頓將比數扳平，雖然最終能夠將功補過，但他表示當刻心情相當辛苦：「一落到場可能就有個關我事嘅錯誤，飲水break個一分鐘諗咗好耐，不斷調整心情，叫自己定啲同追返，而唔係頹落去。」對於季初被教練安排擔任右翼衞，進攻球員出身的「茹子」則認為沒有關係，自己會選擇相信教練的決定，惟暫時仍需要時間適應，目標是爭取更多上陣機會。