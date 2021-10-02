3X3籃球賽　卓婷蟬聯后座領Beast捧盃

在屯門H.A.N.D.S籃球場上演的「Red Bull Half Court三人籃球賽」，周六連場激戰決出王者。效力永倫的甲一球員林俊達協助I LOVE BEBE奪得男子組冠軍，而上屆冠軍卓婷則帶領Beast贏得女子組冠軍。

「Red Bull Half Court 3人籃球賽」男、女子賽事不乏本地籃球名將，包括上屆男、女子組冠軍隊成員蘇尚瀛、卓婷、男子甲一組球員蔡龍德、劉子禮等等。74支男子球隊爭奪23個決賽日席位。女子組16支隊伍直接進入決賽日。以上屆冠軍成員卓婷為首的Beast，小組三戰三勝首名打入8強，隨後與Lucky Clover雙雙取獲冠軍戰席位。決賽初段，Beast在卓婷及馬丹鳳夾擊下，明顯佔盡優勢。儘管Lucky Clover末段憑葉宛宜連追3分，但最終未能在限時內追平。結果，Beast以8:4勇奪女子組錦標。

贏波功臣卓婷指出：「今場波大家都打得好，好理性地發揮得好有節奏及部署，做到賽前計劃。致勝關鍵主要是防守，成功箝制對方射手。進攻亦表現出色，每位成員都有得分。」

男子組賽事，由甲一球員林俊達及胡兆智領軍的I LOVE BEBE，以小組全勝姿態，順利殺入淘汰階段。四強戰以一分險挫D.Twelve的I LOVE BEBE，雖然有效力飛鷹的甲一球員胡兆智奮戰受傷，未能在決賽上陣，但憑樊啟然最後連轟兩分，加上永倫球員林俊達亦有3分進賬，為球隊奠定勝局，以總分8:7勇挫START UNKNOWN，爆冷登上冠軍寶座。START UNKNOWN即使有蘇尚瀛獨取5分，成為決賽最高得分球員，但仍屈居亞軍。