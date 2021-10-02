踢埋今仗即炒朗奴高文　巴塞態沉捱細界

巴塞隆拿今季成績慘淡，西班牙傳媒爆料，指會長拉波塔同管理層開會後，決定周日凌晨西甲巴塞隆拿作客馬德里體育會之後，就會宣布解僱教練朗奴高文，並會趁國際賽檔期招聘新教練，希望喺兩星期內完成換帥。

今季6場西甲只有3勝3和，巴塞最大鑊係兩場歐聯分組賽全敗，合共吞6蛋，出線機會大受打擊；會長拉波塔已經忍無可忍，但由於時間緊迫，仍然會畀朗奴高文領軍踢埋對馬體會嘅大戰，跟住趁國際賽兩星期空檔，尋覓新帥。

巴塞將於10月17日舉行會員大會，拉波塔希望喺大會前敲定新帥人選，「大熱門」係巴塞名宿沙維，佢現時執教卡塔爾球隊艾薩德，據悉沙維同艾薩德嘅合約列明，如果巴塞邀請佢執教，艾薩德必須放人。由於朗奴高文早前接受減薪，巴塞炒佢嘅賠償金亦減少好多，加上球會最近獲得6億歐元貸款，唔怕支付呢筆賠償金。

對馬體會特別旺細

至於周日(2日)凌晨西甲賽事，馬德里體育會主場迎戰巴塞隆拿。其實馬體會聯賽開局都唔順，巴塞又即將換帥，大家都唔想輸之下會踢得謹慎，況且兩隊近8次聯賽碰頭，7次開2球或以下，包括上季季尾交手踢成0比0，中位數2.5球入球細有計。(Now 632及611周日凌晨3時直播)