連翊希險勝師姐　奪香港公開劍擊錦標賽后冠

香港公開劍擊錦標賽星期六(2日)於香港公園體育館展開，首日進行重劍賽事，東京奧運女子重劍代表連翊希及朱嘉望在決賽相遇，最終前者一劍險勝，贏得冠軍。

剛贏得全運會個人賽銅牌的「微笑劍后」江旻憓因出席傑青頒獎典禮，臨時退岀今次賽事，是日焦點落在其餘兩位奧運代表連翊希及朱嘉望身上，最終她們在決賽相遇，連翊希(Coco)以15比14險勝，贏得冠軍。

香港女子重劍隊歷史性獲得奧運資格，首次參加這個大型賽事的Coco，個人賽64強畢業，團體賽8強不敵中國，最後獲第7名。港隊於全運會重遇中國奧運隊，以42比45僅負，當日連翊希和何迪琳都打岀水準，分擔了江旻憓的得分壓力。

今夏Coco一連參加兩個大型運動會，兩個月後終於回港，她形容，這趟旅程難忘又開心: 「好難得會有兩個大賽機會，奧運會自己表現不好，好開心之後有一個大賽讓自己試多次。奧運之後大家都成熟了，我們幾個之間溝通得更好，也嘗試改變策略，對中國隊時更有信心。雖然最後都是差少少，但我們算是策略成功，所以滿意成績。」她透露，隔離21日期間，重新審視自己，已準備好迎新季: 「我們11月中會出戰愛沙尼亞世界盃，期望在個人賽打入正賽64強。」

張家朗歷史性贏得奧運金牌後，港人對劍擊關注度提升，全運代表方凱申認為，這面金牌為香港體壇注入正能量：「現在多了很多人討論劍擊，正反兩面的反應都有，但這就證明劍擊已成為了聚焦點。他這面金牌讓劍擊運動，甚至整個體壇都活躍起來，絕對是好事。」