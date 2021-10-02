C朗效應失靈　曼聯食「糖」骾親

周六晚（2日）英超頭場，曼聯雖有安東尼馬迪爾打破8個月入球荒，甚至換入C朗，可惜佢今次做唔到救世主，喺主場畀「拖肥糖」1比1，連續2仗主場聯賽失分，嚟緊仲要面對地獄賽程，主帥蘇斯克查都幾難捱。

曼聯王牌C朗喺上周中歐聯贏維拉利爾又入波，不過佢同保羅普巴今仗被收起，改用卡雲尼同安東尼馬迪爾擔正，面對穩守為主嘅愛華頓，佢哋一開波即控制戰局，費特洛迪古斯於左路傳中，卡雲尼銅頭一搖，畀客軍門將比克福特僅僅救出，其後愛華頓進攻中場迪馬雷格雷亦有一次遠射機會，可惜過唔到曼聯門神迪基亞。去到完半場前，格連活特於右路開始策動攻勢，隊長般奴費南迪斯再妙傳馬迪爾嚟個熨射死角，令比克福特鞭長莫及，為曼聯先開紀錄，呢球亦係馬迪爾自今年2月狂數修咸頓9比0之後，首次為紅魔建功。

易邊後曼聯未有放鬆，不過馬迪爾疑似整親，主帥蘇斯克查為安全起見，將佢同卡雲尼換走，由C朗及查頓辛祖入替，亦係C朗第200場英超披甲。點知去到65分鐘，曼聯一次角球攻勢失敗，畀愛華頓打反擊，杜哥利傳畀空晒嘅安祖斯唐辛，射破迪基亞十指關扳平，佢即刻扮C朗跳起慶祝動作，非常招積，其後耶利文拿近門撞射得手，可惜越位在先食鋪詐胡。

曼聯連續2仗聯賽主場失分之餘，原來國際賽期後面臨更大考驗，連踢6場硬仗，包括英超對李斯特城、利物浦、熱刺及曼城，以及歐聯兩鬥意甲「神奇球隊」阿特蘭大，呢個地獄賽程堅惡啃，「蘇B」個帥位危危乎。