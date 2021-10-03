蘇亞雷斯完美復仇　馬體會雙蛋贈巴塞隆拿

周日(3日)凌晨西甲大戰，巴塞隆拿作客以0比2不敵馬德里體育會，繼歐聯吞3蛋後再次輸波，賽前獲會長拉波塔宣布留用嘅教練朗奴高文，帥位危機仍然嚴重。諷刺嘅係，今場打爆巴塞隆拿嘅人正正係上年被朗奴高文趕走嘅蘇亞雷斯，呢位烏拉圭前鋒入波後亦做出「打電話」手勢，寸爆朗奴高文當日用1分鐘電話將佢踢走。

巴塞隆拿今場用番4-3-3陣式，不過由迪比領銜嘅鋒線機會唔多，反而馬體會反擊非常到肉，23分鐘蘇亞雷斯中路直線妙傳，湯馬士林馬左路狂抽先開紀錄；完半場前馬體會再有入波，湯馬士林馬策動快攻投桃報李，傳畀蘇亞雷斯單刀射入。下半場兩隊再冇入波，馬體會順利贏2比0。

蘇亞雷斯今場入波後，只係雙手合十而未有大事慶祝，以示對巴塞隆拿球迷嘅尊重，但佢隨即再做「打電話」手勢，矛頭直指巴塞隆拿教練朗奴高文。朗奴高文去年上任後，立即將蘇亞雷斯踢出計劃之外，據報佢只係喺電話用1分鐘時間就終結蘇亞雷斯6年巴塞生涯，蘇亞雷斯對呢件事一直耿耿於懷，雖然佢賽後話呢個手勢唔係報復，但係真係假就得佢自己先知道啦。

今場係蘇亞雷斯轉會後首次倒戈射破巴塞隆拿大門，除咗實現佢嘅復仇計劃外，亦令「阿蘇」喺西甲歷來面對過嘅31支球隊，全部都畀佢入過波，實現「通殺」壯舉。至於巴塞隆拿教練朗奴高文賽前獲拉波塔保證留隊，不過球隊若果繼續沉淪，朗奴高文被炒亦只係時間問題。