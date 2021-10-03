「細恩」神換！國際米蘭絕地反擊成功

周日(3日)凌晨意甲，上季冠軍國際米蘭作客落後之下，主帥施蒙尼恩沙基果斷一次過作出4個換人，效果立竿見影，調動後僅1分鐘，就由後備上陣嘅迪斯高頂入扳平，最後更加反勝薩斯索羅2比1，難怪「細恩」被捧為「新文仙尼」，備受睇好將來可以成為意大利國家隊主帥。

上半場22分鐘，國米中堅史堅尼亞喺禁區內踢跌對手謝利美保格，被吹罰12碼，杜文尼高貝拉迪主射入網，為薩斯索羅打開紀錄。

踢到57分鐘，國米教練施蒙尼恩沙基一次過調換4人，包括換入迪斯高、費達歷高迪馬高、達美安、維達爾，1分鐘後立即見成效，由迪斯高近門頂入扳平1比1，呢位35歲老將今季意甲7次上陣有6球進帳，非常高效率。

去到78分鐘，迪斯高再發威，殺入禁區博到12碼，由拿達路馬天尼斯主射入網，反勝2比1，國米今季7場聯賽取得5勝2和。

另外，「都靈打吡」祖雲達斯憑文路爾盧卡迪利86分鐘射入全場唯一入球，作客以1比0絕殺拖連奴，各項賽事取得4連勝，已經擺脫C朗離隊嘅陰影，表現全面復甦。