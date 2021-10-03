1年16次詐胡冇有怕　迪姆華拿終破入球荒　

車路士前鋒迪姆華拿上年登陸英超後，表現一直令人失望，今季喺盧卡古加盟後更淪為後備。周六(2日)對修咸頓迪姆華拿難得擔正，佢亦以1個入球打破接近半年嘅英超入球荒，不過呢位德國前鋒同時延續一個「黑仔」走勢，就係被VAR推翻入球。

車路士主場對修咸頓一仗，9分鐘由杜利奧查洛巴先開紀錄，但61分鐘輸12碼，被禾特普斯操刀追成平手。禾特普斯喺77分鐘因粗野犯規被趕出場，車仔打多個84分鐘即由迪姆華拿建功，5分鐘後再由芝維爾入波，鎖定3比1勝局。

迪姆華拿上季英超只係得6個入球，各項賽事加埋亦只有12球，令佢飽受批評。事實上，迪姆華拿除咗偶然「敗家」之外，運氣亦都唔多好，對修咸頓一仗佢41分鐘本來已經入波，但VAR竟然追罰攻勢早段艾斯派古達嘅犯規，最終判決入球無效。統計顯示，呢球係迪姆華拿加盟車路士後，第16次被VAR判入球為詐胡，否則佢嘅入球數字會「靚仔」得多。

最終都打破入球荒嘅迪姆華拿賽後表示：「我希望呢個走勢(VAR推翻入球)唔好再延續落去，當你同球迷慶祝緊嗰陣，突然話入球作廢肯定唔好受。1年有16次？真係好難接受，但我唔會放棄繼續爭取入波。」