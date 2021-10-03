菁英盃　將軍澳爆藍紅激戰！傑志鬥冠忠南區

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周日(3日)「菁英盃」繼續有好戲上演，傑志於將軍澳運動場火併冠忠南區，同時兩軍亦將為球迷呈獻直播！南區近兩仗均反敗為勝，而「藍鳥」亦剛打開今季勝利之門，兩軍士氣同樣正盛，為爭取延續氣勢，今仗對壘勢絕不留手。（on.cc東網周日下午3時30分直播）

傑志上仗3比0贏標準流浪取得今季首勝，門將保羅至少撲走對方兩球必入球，絕對功不可沒，而球隊陣中還有王振鵬和郭劍橋兩名具實力的門將。暫代主教練金東進指，正選誰屬取決於他們的訓練表現和門將教練的意見，守門員席位屬良性競爭。

今場對冠忠南區，金東進透露新兵陳肇鈞亦已完成註冊，今仗隨時候命。另外，守將羅拔圖刑滿復出；韓援朴俊炯狀態回升，預料今場均有機會披甲。

近仗司職正選右閘的羅梓駿表示，球隊上場回勇，即使今場對手開季至今不敗，傑志今場都希望爭取連勝。今季轉投南區的鞠盈智今場或倒戈身分上陣，「羅梓」直言要更小心：「都好熟悉大家嘅踢法，佢去咗南區比賽時一定盡全力，同埋南區每次對傑志都特別醒神，呢場波要更用心應付。」

冠忠南區上仗以0比0逼和攻力強勁的理文，開季3仗保持不敗，主教練列文對球隊能夠力保不失，感到十分滿意：「我哋總結頭兩場波嘅經驗，喺訓練期間對錯處加以糾正，結果一班球員喺場上交出表現，證明佢哋即使面對其中一支強隊，都可以守得住。」

大戰當前，列文不忘對傑志表示讚賞，並坦言今場南區會面對極大挑戰：「傑志係本地各支球隊嘅榜樣，大家都應該向佢哋學習，對我哋嚟呢場係好好嘅挑戰，有機會喺季初檢視球隊嘅實力去到邊。」

已經第3季代表冠忠南區出戰「菁英盃」的鄭進泓本身司職中場，今季則較多出任右後衞位置，他直言自己為了適應新位置，經常與新加盟的幾位具經驗守將「偷師」：「之前自己係進攻球員，防守意識係差啲；好在翟廷峯、杜度同盧斯安奴都會一直提點我，令我踢得好放心。」

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