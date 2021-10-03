正呀！PSG今晚7點登場　睇美斯再入世界波

周日(3日)晚好波連場，法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)罕有喺香港黃金時間晚上7點開波，作客雷恩，PSG球王美斯上場歐聯對曼城，射入世界波，取得入「門」之後首個入球，信心番晒嚟，相信呢位阿根廷巨星入波將陸續有來，大家記得坐定定睇佢表演啦。(Now 639周日晚7時直播)

緊隨其後，晚上9點有英超，熱刺主場對阿士東維拉，熱刺前鋒哈利卡尼上場歐協聯上演「帽子戲法」入3球，但佢今季英超仲未入過波，就睇下今場可唔可以開齋。(Now 621周日晚9時直播)。

全晚焦點一定係利物浦主場迎戰曼城，雙方主帥高普、哥迪奧拿都推崇進攻足球，屆時勢必大駁火，肯定好睇。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

唔怕捱夜嘅朋友仲可以睇埋意甲大戰，阿特蘭大主場對AC米蘭，兩隊上場歐聯命運各異，阿特蘭大贏波，AC米蘭敗陣收場。不過，踢聯賽又係另一回事，特別係AC米蘭作客表現醒神，跨季近6場聯賽作客取得5勝1和，今場隨時可以反客為主。(Now 638周一凌晨2時45分直播)

直播表

周日2:00pm 日乙 町田澤維亞 Vs 磐田山葉

有線661、601台

周日3:30pm 菁英盃 傑志 Vs 冠忠南區

on.cc東網

周日6:30pm 意甲 博洛尼亞 Vs 拉素

Now 638

周日7:00pm 法甲 雷恩 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周日8:00pm 西甲 艾爾切 Vs 切爾達

Now 632

周日9:00pm 英超 熱刺 Vs 阿士東維拉

Now 621

周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 賓福特

Now 622

周日9:00pm 英超 水晶宮 Vs 李斯特城

Now 623

周日9:00pm 意甲 森多利亞 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日9:00pm 法甲 摩納哥 Vs 波爾多

Now 639

周日9:30pm 德甲 緬恩斯 Vs 柏林聯

香港國際財經台、有線661、601台

周日10:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 皇家馬德里

Now 632

周日11:30pm 英超 利物浦 Vs 曼城

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 費倫天拿 Vs 拿玻里

Now 639

周一凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 安玻里

Now 638

周一0:30am 西甲 基達菲 Vs 皇家蘇斯達

Now 633

周一0:30am 西甲 維拉利爾 Vs 貝迪斯

Now 632

周一2:00am 荷甲 燕豪芬 Vs 鹿特丹斯巴達

無綫myTV SUPER

周一2:45am 意甲 阿特蘭大 Vs AC米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 聖伊天 Vs 里昂

Now 639

周一3:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 西維爾

Now 632

周一8:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC洛杉磯

Now 638

周一10:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 科羅拉多急流

Now 638