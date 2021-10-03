曼聯小球迷講出兩個字　代表全球魔迷心聲

曼聯喺周六(2日)晚英超主場佔上風，卻被愛華頓逼和1比1，連續2場聯賽失分，賽後曼聯官方電視台訪問1位睇波嘅小球迷，呢位「小魔粉」只係講咗兩個字：「Ole Out(蘇斯克查下台)。」就憤而轉身離開，可見小朋友都非常不滿蘇斯克查今場排兵佈陣。

蘇斯克查今場正選陣容收起C朗、保羅普巴都算，畢竟佢哋剛於歐聯搏完殺，但卻喺領先下，無厘頭喺57分鐘，就作出2個調動，換入C朗同查頓辛祖，被愛華頓扳平後，蘇斯克查只剩下1個換人名額，結果換入普巴，搞到「救世主」連格冇得上陣。

其實如果蘇斯克查有心輪換陣容，就應該畀連格踢正選，佢上場歐聯89分鐘先至上陣，仍然有氣有力可以踢今場聯賽，冇理由收起佢，反而仲畀格連活特踢足全場，呢位20歲前鋒今場冇腳好波，英格蘭主帥修夫基棄用佢，絕非冇原因。

蘇斯克查仲有一個敗筆，就係搵費特踢正選，呢位巴西國腳傳波同防守都唔掂，曼聯所失1球，佢要負好大責任，名副其實係「廢凸」。如果曼聯繼續由蘇斯克查執教，恐怕簽入再多嘅球星都係徒然。