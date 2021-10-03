全民皆攻！利物浦曼城大開殺戒

周日(3日)晚英超榜首大戰，前季盟主利物浦主場惡鬥上季冠軍曼城。雙方攻力銳利，「紅軍」利物浦三線均有入波能力，埃及前鋒穆罕默德沙拿大勇，以5球領先射手榜；「藍月亮」曼城無鋒勝有鋒，多個攻擊點令人防不勝防，預料今場會上演入球騷，必捧中位數2.5球入球大。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

利物浦上周中歐聯大炒波圖5比1，除咗今季大勇嘅穆罕默德沙拿「起孖」，傷愈嘅巴西前鋒羅拔圖法明奴亦梅開二度，加上沙迪奧文尼省入1球，「埃及文明」合力包辦5個入波，呢支英超勁旅已經連續6場最少攻入對手3球。

「紅軍」火力全開，全因荷蘭中堅華基爾雲迪積克復出，令球隊無後顧之憂，可以放心上前進攻。況且利物浦不但中前場有力入波，後防亦擁有多把尖刀，雖然阿歷山大阿諾特今場倦勤，但安德魯羅拔臣助攻力強，禁區外亦有遠射能力，如果有角球攻勢，雲迪積克亦可擔當帶刀侍衞角色，利物浦三線都有取分能力。

藍月亮全民皆攻

曼城喺歐聯作客不敵巴黎聖日耳門，但睇番形勢，其實「藍月亮」全場大部分時間佔上風，史達寧及貝拿度施華分別射門中楣，錯過扳平機會，輸波略嫌欠運。

事實上，哥迪奧拿嘅「無鋒陣」每次都有不同化學作用，由於冇話邊個一定踢正選，馬列斯、菲爾科頓、加比爾捷西斯、奇雲迪布尼、史達寧、費倫托利斯及基亞利殊等，均可以擔任前鋒或中場支援，而且隨時於比賽途中變陣。曼城近5次聯賽鬥利物浦，就有7位唔同球員曾經入波，當中4次開出3球或以上，今場榜首大戰肯定雙方都唔會退縮，2.5球入球大穩開。