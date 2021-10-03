菁英盃　安永佳開齋　傑志擊敗冠忠南區

「菁英盃」周日（3日）於將軍澳運動場上演前列大戰，由傑志鬥冠忠南區。結果「藍鳥」憑安永佳和丹恩奴域，上下半場各入一球，以2比0擊敗對手，取得兩連勝。

上場收穫賽季首捷的傑志，今場為爭取連勝，派出頭號射手丹恩奴域擔起進攻大旗，與安永佳組成鋒線組合，上仗另一入球功臣陳晉一亦重返正選大軍，朴俊炯今季首度擔正，新加盟的陳肇鈞暫列後備。不敗之師南區，今場有倒戈的鞠盈智擔正，與佐佐木周坐鎮中場，夏志明及史提芬彭利拿兩位主力前鋒負責攻堅，年輕門將伍瑋謙繼續把守最後一關。

派出兩大前鋒出戰的傑志，今場很快就入局，5分鐘陳晉一角球開出，安永佳入楔頭槌頂入個人開齋波，兼為「藍鳥」早早取得領先優勢。落後的南區如夢初醒，開始對傑志發起一陣陣攻勢，24分鐘出現一次具爭議性畫面，傑志一次後防失誤，保羅禁區頂踢跌有機會射入空門的夏志明，惟球證只對傑志門將出示黃牌。罰球由夏志明主射，可惜未能命中目標。

其後南區繼續爭取入球，33分鐘，鄭進泓右路傳中，傑志守將頭槌解圍不遠，佐佐木周禁區外順勢起腳，僅僅偏離目標。6分鐘後，鞠盈智罰球斬入禁區，杜度頭槌攻門角度欠奉，被保羅沒收。43分鐘，南區角球戰術，佐佐木周傳給後上的鞠盈智，後者殺落底線傳中，接應的杜度來遲一步，被丹尼率先破壞，結果南區未能在半場前追和比數。

換邊後，傑志攻勢明顯更入肉，49分鐘，趁南區後防未夠集中快開界外球，丹恩奴域帶入禁區，用「私家Cue」乖巧笠過出迎的伍瑋謙，為「藍鳥」贏到2比0。其後這位連續3場都有斬獲的黑山射手，禁區內再有一次轉身抽射機會，但就被杜度擋到出界。

南區及後換入倒戈的鄭展龍，希望扭轉場上局勢，67分鐘鞠盈智沿右路突破傳入禁區頂，夏志明接應射門，被朴俊炯頭槌解圍。傑志其後亦作出多個換人，包括派出前南區中場陳肇鈞。補時階段，後備入替的艾力士接應加維蘭傳中，頭槌僅僅頂斜。雙方之後都未能再增添紀錄，傑志最終以2比0擊敗冠忠南區，取得兩連勝。

繼開季首兩戰之後，南區又再出現早段先失守的問題，南區領隊貝可泓賽後承認場上失誤，令球隊早早陷入「打逆境波」的局面：「喺細節位，尤其面對死球方面係有疏忽，呢個唔止係球員問題，教練團都要檢討喺防守死球上嘅安排，係唔係可以做得好少少。」今場最具爭議性一幕，必屬上半場傑志門將保羅侵犯夏志明，破壞了南區一個明顯入球喔機會，並僅被判罰黃牌，貝可泓對此則表示：「我哋一定覺得係紅牌，龍門保羅已經係最後一個防守球員，破壞咗直接入球機會，但球證唔畀，我唔知道點解；呢個係一個轉捩點，但唔完全係我哋輸波嘅原因，始終係因為我哋疏忽而失球。」

傑志暫代主教練金東進，則承認球隊上半場取得領先優勢後，一度陷入苦戰，但認為換邊後，傑志表現大有改進：「南區失去控球權之後，逼得好兇狠，所以半場嘅時候，我要求球員受壓嘅時候，要直接傳畀前鋒。」對於今場一度出現失誤的門將保羅，金東進表示諒解，並講到：「無論係保羅、王振鵬或者郭劍橋，我相信球隊嘅門將。」