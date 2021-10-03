菁英盃　陳肇鈞Debut：嚟傑志就係要爭標！

周日（3日）「菁英盃」傑志憑安永佳和丹恩奴域入波輕取冠忠南區2比0，收穫兩連勝兼破對手不敗身。是役「藍鳥」新兵陳肇鈞（Philip）倒戈身分上場，他賽後坦言自己狀態未足，但豪言今次來投目標十分明確，就是爭標。

Philip日前加盟傑志，數日後便以倒戈南區的身分上陣，他後備上場約15分鐘，表現未算突出，但對於未有參與球隊季前操練的他來說，狀態不足絕對是可以理解：「時間太短，始終冇踢咁耐，參與度真係未夠。Feel到未去番最好嘅狀態，希望短時內做番最好嘅自己。」

Philip過往曾效力南華、東方龍獅、和富大埔等港超勁旅，但他坦言在傑志的隊友，是其歷來遇過最專業的球員：「始終係大會，所有配套都容許球員發揮到最好。丹恩奴域、巴爾拿、安永佳等等都好有級數，睇吓自己嚟緊點樣可以摻到落佢哋套踢法度。」

這名29歲前「最佳中場」得主還說，自2018/19年球季為大埔奪得港超聯冠軍後，再沒有效力過一支比傑志要求還要高的球隊，今次有幸加盟，他只希望幫助「藍鳥」爭標：「好好彩（可以加盟），因為喺香港嚟講，傑志絕對係『Top one』，冇乜邊個可以挑戰到。所以首要目標係幫球隊爭標，畀人睇到我有幾多（能力）。」