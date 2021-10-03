連挫全運代表奪冠　崔浩然盼真正享受劍擊

一連兩日的「公開劍擊錦標賽」周日（3日）在香港公園體育館落幕，「花美男」崔浩然接連刺走3個全運代表，贏得男子花劍冠軍，也是復出後，第一個冠軍。「以前常常覺得很苦，很大壓力⋯⋯現在不想這樣。」想「開心點，舒服點」打，驟聽很簡單，卻是離開劍道，沉澱兩年來最重要的一課。

是日焦點落在男花賽事。儘管奧運冠軍張家朗受傷缺戰，但全運銅牌班底蔡俊彥、張小倫和楊子加均有參加，意料之外的是，冠軍沒在3人中誕生。28歲的崔浩然，在8強以15：7刺走楊子加，4強以15：13反勝蔡俊彥，再以15：5輕取「大師兄」張小倫，捧起冠軍獎盃。

「很開心，就算退役前，都很久沒贏過冠軍。」崔浩然說。在2018年底退役，復出短短半年，就嘗到久違的滋味，沒有驕傲，只有「繼續追」的覺悟：「記得一回來（體院），第一反應是『哇，兩年沒見，大家勁了很多』。雖然今日贏了，但實際上，我和隊友體能、水平還有差距，希望繼續追。」

他指，要用全新心態對待劍擊：「以前常常覺得很多比賽，很大壓力，令我一直卡在樽頸位。如果這次回來，還是這個樣子，是進步不了，沒意思的。我想學懂享受劍擊。」他頓一頓，說還未做到看似簡單的任務：「無論大、小比賽，我總會緊張，今日也是。」

隔着屏幕，看着張家朗在奧運奪金，蔡俊彥、張小倫和楊子加在全運摘銅，卻未能參與其中。被問到遺憾嗎，他回答：「當時選擇了退役，無法打很正常。只是遺憾不能親自到日本，原來約好連寶香（前女花代表）買門票看的。」但他笑說，家朗一回來，已摸過金牌：「想摸點好運，金牌好大，好重⋯⋯」意義也重。畢竟身邊有一個人，切切實實實現了幾乎是所有劍手的夢想：「平時講奧運金牌，好像得個講字，但身邊竟然有人拿到。令我知道，不同比賽都可把目標訂得更高，一直努力，就有機會。」

其他項目方面，鄭曉為贏得女子花劍冠軍，何思朗、林衍蕙則在男、女子佩劍封王稱后。