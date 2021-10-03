黃喜燦入2球救狼隊：我不是「新孫興民」

南韓球員喺英超薪火相傳，由以往朴智星到近年孫興民，依家仲有「韓星3.0」黃喜燦，呢位25歲前鋒今夏由RB萊比錫外借去狼隊之後，事業更上一層樓，並喺周六(2日)晚英超個人梅開二度，協助狼隊以2比1擊敗紐卡素，表現光芒四射，但佢並唔想被稱呼為「新孫興民」，而係要走出一條「黃喜燦之路」。

黃喜燦曾經係薩爾斯堡「三劍俠」之一，2019年10月歐聯薩爾斯堡作客利物浦，黃喜燦、南野拓實、艾寧夏蘭特各入1球，令紅軍陷入苦戰，雖然薩爾斯堡最後輸3比4，但已贏盡口碑。

3人亦聲名大噪，紛紛登入豪門，艾寧夏蘭特加盟多蒙特，南野拓實轉投利物浦，黃喜燦比較遲起行，上年夏天先至轉投RB萊比錫，但發展麻麻，踢20場德甲都冇波入，結果今季被外借去狼隊。

原來英超更適合黃喜燦發揮，佢對屈福特一役後備上陣，首次披甲就取得入球，為狼隊打開今季聯賽勝利之門。

黃喜燦近2場英超都擔正，今場分別用左右腳入波，個人梅開二度，協助狼隊取得2連勝，表現更勝效力利物浦嘅昔日拍檔南野拓實。相信假以時日，黃喜燦有望達到孫興民嘅成就，甚至超越呢位同胞。