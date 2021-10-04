沙拿Solo入波都冇用　紅軍被曼城逼和

周一（4日）凌晨英超前列大戰，主場出擊嘅利物浦雖然有王牌穆罕默德沙拿助攻兼入波，但曼城亦有菲爾科頓一傳一射，最終打和2比2，紅軍未能贏波重登榜首，但仍係今季英超唯一不敗之師。

利物浦因右閘阿歷山大阿諾特受傷缺陣，改由老將占士米拿頂上，前線續由穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及迪亞高祖達攻堅，但經過初段一輪搶攻後，逐漸被曼城控制戰局，更加針對占士米拿嗰邊發動攻勢，20分鐘貝拿度施華被4名紅軍球員圍住依然護到個波，再靚交空晒嘅菲爾科頓，可惜過唔到及時出迎嘅門將艾利臣比加，33分鐘科頓左路傳中，奇雲迪布尼插水式飛頂卻高出，完半場前輪到曼城門將艾達臣摩拉斯長傳，占士米拿竟然失位漏咗個波，但科頓嘅快射又過唔到艾利臣比加，紅軍總算頂住半場唔輸。

易邊後利物浦有番起色，59分鐘文尼及祖達嚟個交叉走位，沙拿策動反擊妙傳文尼先開紀錄。曼城主帥哥迪奧拿冇耐即用史達寧入替基亞利殊，69分鐘加比爾捷西斯靚交科頓抽射破網，追成1比1。去到76分鐘，沙拿於右路個人表演，舞龍咁舞連過幾關，喺窄位用生蟲右腳妙射得手，不過81分鐘輪到科頓交出助攻，迪布尼勁射追成2比2，成功全身而退。

由於利物浦未能贏波，現時以1分落後畀車路士排第2位，不過佢哋踢咗7輪取得4勝3和，仍然係今季英超唯一未輸過波嘅球隊，而曼城總算捱過魔鬼客場3連擊，取得勝和負各1（聯賽勝車仔及打和利物浦、歐聯負巴黎聖日耳門），喺聯賽只落後車仔2分，爭標形勢依然緊湊。