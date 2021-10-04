高普激讚沙拿「世紀金球」　破紀錄人工續約

利物浦周一(4日)喺英超冠軍前哨戰同曼城打和2比2，埃及前鋒穆罕默德沙拿1入球1助攻光芒四射，佢今場1個扭4個嘅神級入波賽後獲讚球王級數，領隊高普表示「60年後都會有人討論」。據報利物浦亦準備以破球會薪酬架構巨額人工同沙拿續約，目標係明年1月前落實。

呢場「紅藍對決」質素極高，一眾球星都有精彩發揮，當中穆罕默德沙拿嘅Solo入波更被捧為英超今季「最佳入球」熱門，高普賽後激讚：「只有世界最佳球員先可以射入呢啲入球，無論控球、避開攔截、扭波同射門都係無與倫比，球迷會討論好長時間，50年、60年後諗起呢場波都會講，如果係美斯、C朗射入大家都會話係世界級，沙拿亦係其中之一。」

29歲嘅沙拿同利物浦只剩唔夠2年合約，同呢位前鋒續約亦成「紅軍」當務之急，有傳沙拿樂意續留利物浦，但要求30萬鎊周薪就超出球會薪酬上限，比目前最高薪嘅華基爾雲迪積克(22萬鎊周薪)高出8萬鎊。不過據《世界報》消息，利物浦願意為沙拿打破薪酬架構，雙方已經就4年新約展開談判，目標係1月前落實續約。

沙拿對曼城入波後，已經連續7場賽事入波，追平佢個人喺利物浦嘅最長連續入波紀錄，多位利物浦名宿都公開呼籲球會盡快同沙拿續約，加歷查就表示：「我明白利物浦財政上唔能夠同曼城相比，但沙拿目前係全歐洲最佳球員，唔可以畀呢個合約問題拖延落去，利物浦承受唔到沙拿2年後離隊嘅後果。」