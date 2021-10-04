負面情緒仍未消退　伍家朗求助心理專家

在東京奧運捲入「球衣風波」的香港羽壇1哥伍家朗，本月中將面對生涯另一挑戰，連戰6至7個國際比賽，期望保持世界排名Top 10之餘，更想在世錦賽有所突破，然而負面情緒仍未消退，需要找心理專家協助以「抹走心魔」，全心投入比賽。

由於疫情影響加上遷就東奧，一連串的歐洲賽事接踵而來，讓賽季能按時結束，目前於男單世界排名第9的家朗，10月中隨港隊赴歐先出戰丹麥公開賽，再到法國巴黎及德國作賽，接着轉戰印尼參加兩站賽事，如能取得巡迴賽積分入圍年終賽，就續留印尼出戰，至11月底則飛到西班牙參加世錦賽。家朗坦言這是首次一口氣連續6至7個星期比賽，挑戰極大：「之前都未試過，所以最近要加操體能，自奧運回來後兩周，基本上都回復正常訓練。」

不過「球衣風波」仍然困擾家朗：「其實自東京回來後，訓練時有質疑過自己及抱有負面情緒，亦受外界眼光的影響，想盡快展示自己，所以近日都找心理專家協助。」他於9月底剛出戰全港錦標賽，穿上了一件南韓品牌的球衣亮相，他坦言：「新贊助仍未落實，好多謝不同品牌向我送上球衣，希望赴歐前有定案。」

即將迎接一連串歐洲賽，全港賽正是一個熱身好機會，家朗坦言首場比賽都頗為緊張，講到今年目標，他最想在世錦賽有所突破：「希望在歐洲遇到強勁對手，可助我提升狀態及投入比賽，過往最佳都是16強，期望再有進步。」本周三家朗將續戰全港賽8強鬥胡贇。