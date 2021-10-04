石宇奇打出爭氣波　中國成功衞冕蘇迪曼盃

中國羽隊在蘇迪曼盃混合團體賽寫下輝煌一頁，於中日冠軍爭霸戰以總場數3比1力壓日本，近幾場表現被質疑的石宇奇打出爭氣波，力挫世界一哥桃田賢斗贏得關鍵一仗，帶領中國實現衞冕兼第12次捧起冠軍獎盃。

日前連輸2分的男隊經過調整後在決賽打出水準，何濟霆／周昊東以2比1力克小林優吾/保木卓朗，為中國隊先拔頭籌，第二場奧運女單冠軍陳雨菲面對宿敵山口茜，再次被剋制，直落兩局輸波。

接着中國頭號男單石宇奇挑戰世界第一的桃田賢斗，過往雙方六次交手，石宇奇僅贏兩次，但此仗雙方鬥足三局，特別在決勝局石宇奇由被動變為主動出擊，變速突擊更打亂了桃田節奏，最終成功逆轉2比1，更連續兩屆蘇盃決賽擊敗桃田，為中國總分再度領先。

石宇奇賽後坦言最後一場比賽必定要全力一搏，並且於賽前做好「功課」：「我睇過他在蘇盃前的幾場比賽，包括四強輸畀李梓嘉，因為場地的原因，有來自球速慢的影響，因為桃田擅長控球，如果球速慢的話他就很難有優勢。」中國隊再憑奧運銀牌得主陳清晨/賈一凡於女雙賽事2比0擊敗日本組合，贏得奠定勝一仗。

在決賽輸了今屆唯一一仗的陳雨菲，賽後作出回應亦不忘在微博答謝隊友:「我很想努力取得這場勝利，也真的盡了最大努力，這場比賽讓我體會到心有餘而力不足的滋味，也意味着我還有很大差距，還遠遠不夠強大。謝謝我的隊友們帶我拿冠軍，雖然今晚我不是最好的自己，但只要冠軍屬於中國就足夠了。」中國隊下一目標就是11月底的世界錦標賽。