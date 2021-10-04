香港隊　U23再集訓　張健峰：未係最終名單

港隊U23下月底將出戰「U23亞洲盃」K組外圍賽，足總早前公布24人集訓名單，周一（4日）於將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC）展開操練，除了3名晉峰球員葉卓文、林樂勤、邵昀俊外，其餘21名球員皆有出席，惟潘沛軒及伍家揚因傷只能在旁休息。主教練張健峰表示受制於很多因素，最終名單仍未決定，屆時會按照球員狀態及健康狀況選人。

「始終依家到出發時間都仲有好多場球會比賽，好似潘沛軒、伍家揚上周都拗柴，要因應好多唔同情況，所以依個都唔係去日本最終名單，理論上要等到17號先會有。」今次集訓名單有不少球員缺陣，主教練張健峰承認這並非最終名單。他續指今次訓練強度不可以太高，因之後還有「菁英盃」賽事，主要會集中在戰術講解方面，希望所有球員有個共同思維。另外「張峰」笑言最終名單「大概都有」，但當然會有微調，始終要看球員的比賽狀態及健康狀況。

「大家都知『孫銘』喺依隊波好重要，又有大港腳經驗，紀律性好好，係年青球員一個榜樣，都要盡力同球會溝通。」「張峰」坦言今次「U23亞洲盃」並非「Fifa Period」，要球會「放人」有一定難度，當中包括前鋒孫銘謙，而自己亦曾與東方龍獅主教練盧比度交流，但了解到需要以球會利益行先，目前正繼續與球會商討。港隊U23將於本月20日出發，除了球場外不可到其他地方，球隊先於下月23日先對柬埔寨，5日後再硬撼東道主日本，爭奪一個出線席位。