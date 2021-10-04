疫情下首個本地田徑賽近3千人次參與　程小雅勉勵小將追夢

一連三日在灣仔運動場上演的屈臣氏田徑會周年大賽2021，周一已圓滿結束，這是香港因疫情影響的兩年以來首個大型田徑比賽，吸引超過2800人次參與，大會更邀請東京奧運香港女子競走代表程小雅出席，她更鼓勵大家繼續放膽進夢，堅持總會成功。

比賽按年齡分成六個不同組別，由10歲以下組別到20歲以下組，吸引超過2800人次參加33個項目，當中更打破了三個分齡香港紀錄，包括男子U18三級跳(張永樂,14米49)、男子U18組400米欄(曾健豪,54秒57)及男子U20鐡餅(黃君豫,45米79)。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示：「奧運及全運會為香港掀起運動熱潮，當中屈臣氏田徑會運動員程小雅亦參與其中，很高興看見她在東京為香港出戰競走項目，並在屈臣氏田徑會周年大賽中擔任頒獎嘉賓，勉勵一眾後輩。出色的運動員均在青少年時期綻放光芒，屈臣氏田徑會致力為香港田徑界訓練新一代運動員，而周年大賽正是一個為年輕人而設的平台，讓他們吸收大賽經驗。作為一名前田徑運動員，我期望屈臣氏田徑會能培育更多優秀選手，繼續為香港爭光。」

為周年大賽的最佳運動員頒獎的程小雅稱:「屈臣氏田徑會周年大賽是香港體壇最大型田徑比賽之一，好興奮可以出席疫情以來香港首個大型田徑比賽，看到年輕運動員把握機會，積極參與運動賽事，實在令人鼓舞。我鼓勵大家繼續放膽於體壇振翅高飛，努力爭取佳績，遇到困難千萬不要退縮，我們要堅持追尋自己的夢想，勇於嘗試。」

負責籌備今次周年大賽的屈臣氏集團高級社區關係經理徐惠芬並表示：「我們希望賽事順利完成後，會令更多田徑會及學校有信心恢復舉辦運動會；運動員重返訓練及比賽實在刻不容緩，能讓他們盡快回復高水準表現。」

大會在今次比賽後，選出男女子各6位最佳運動員，分別是男子組的梁德洋（U20）、周凱揚(U18)、陳睿浲(U16)、王諾弘(U14)、劉愷榛(U12)及陳澤邦(U10)；而女子組得獎者包括招慧欣（U20）、李敏慈(U18)、李紫桃(U16)、林妍彤(U14)、馬凱淇(U12)及田曉澄(U10)。