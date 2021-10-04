盼佩劍有日出頭　何思朗勉勵隊友轉全職

這個夏天，是香港劍擊的出頭天。張家朗奧運奪金，江旻憓全運摘銅，男、女花和男重隊，全運排名第3、4和5⋯⋯「我們（男佩）排第幾？第9。真的要爭一口氣。」怎樣爭？何思朗說，關鍵是「全職」兩個字：「我是隊中唯一的全職運動員。希望多些人一起努力，不然只會永遠包尾。」

「公開劍擊錦標賽」周日（3日）在香港公園體育館落幕。男佩4個全運代表何思朗、陳卓謙、陳智軒和羅浩天，分途殺進4強，出現一面倒的賽果。何思朗先以15：6刺走陳卓謙，再以15：6擊敗陳智軒，捧起冠軍獎盃。他說，這是「全職」與「兼職」的差距：「日練夜練，與一星期練兩、三日不同。」

全職兩個字，貫穿整個訪問，是何思朗在全運個人賽32強出局，及團體賽16強畢業後，苦思的突破口。「我們佩劍，在香港的確差一點。畢竟花劍、重劍本地排名前4的運動員，都是全職，但佩劍只有我一人。」他理解，隊友因工作、學業選擇兼職打劍，但引用花劍「大師兄」張小倫的一番話「不是見到曙光才努力，是努力才見到曙光」，勉勵他們全職受訓：「希望一起努力，衝擊明年亞運，甚至3年後的奧運。」

他續指，這次比賽男佩僅得38人報名，遠低於男花的85人和男重的94人，「pool細」，意味著平日訓練，乃至組隊都有困難：「我們就像剛剛走路的小朋友，他們已經會跑。要很努力很努力，才能趕上。」努力到什麼程度？他說，他會「一直全職，直到再打不動為止」，原因很簡單：「我想佩劍有一日出頭。」還有全職11年來，對劍擊無減的熱誠：「劍擊是我的number 1，沒有東西可以取代。」