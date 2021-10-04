【港講J.LEAGUE】官方球星咭長賣長有

J.LEAGUE不論在競賽水平、商業發展都在亞洲足壇穩執牛耳，成為了一項價值以千億、萬億計的產業，周邊產品多如繁星，而深受體育迷歡迎的收藏品──球星咭，J.LEAGUE亦早在1994年起涉足該市場，至今仍恆常推出各類球星咭產品，為收藏者、球迷帶來觀賽以外的樂趣。

體育明星球星咭早在上世紀50年代興起，前身是昔日隨香煙盒附送的各式咭片，當時美國的棒球、美式足球賽事已甚具規模，球星咭的誕生正好呼應商業化的需要，隨着國際體壇商業化、產業化的步伐加快，這項商品與集換貼圖一樣，成為體育迷與收藏家的寵兒，尤其是球星為主題的咭片，更是有價有市，球星咭在日本亦因為棒球運動興旺而大受歡迎，至90年代J.LEAGUE創立，也就自然着力開拓這個市場。

1994年，J.LEAGUE推出首輯官方球星咭「J.LEAGUE Original Card 94」，承接之前大獲好評、隨包裝附送一張球星咭的薯片「J.LEAGUE Chips」之成功，這輯官方球星咭在市場大賣。當年，一包又一包以鋁製密封袋裝載、外觀印上J.LEAGUE標記的卡片，在便利店、玩具店、運動用品店、球星咭專門店大賣，當然火熱銷情也是官方預期之內。

據目前於J.LEAGUE娛樂事業部門負責球星咭事務的明石宏一郎、木暮拓人解釋，J.LEAGUE當年選擇推出球星咭而非貼圖，是基於球星咭在日本早已由職業棒球開拓市場、建立了收藏文化，所以比起貼圖更具發展潛力，而且J.LEAGUE當時已開始有系統地管理、收集比賽的照片，圖片庫有齊各隊、各球員的素材，為推出球星咭鋪平了道路。

相比起每名收藏者都能夠儲齊整套的貼圖，球星咭之所以有價有市，在於「稀有咭」這機制，即除了大量生產的普通咭之外，會有着形形式式、限量出品的「稀有咭」，它們以隨機、按比例的方式封入到包裝袋裏，較常見的是燙金、燙銀字的「閃卡」，而較珍貴的就是球員親筆簽名咭、球衣咭（咭片夾附落場球衣的布料碎片），J.LEAGUE也會推出球隊套裝方便球迷購入收藏、免卻搜尋愛隊卡片的煩惱，甚至製作球會官方的球星咭專輯，令產品更為多元化。

與售價高昂的球衣比較，球星咭能帶來的利潤無疑在J.LEAGUE的商品銷售額之中佔較少比重，在疫情前約佔商品銷售收入百份之二至三，即使「稀有咭」價值再高，能夠透過轉手獲利的不過是炒家、收藏家們，J.LEAGUE官方無法分一杯羹，而隨着聯賽規模擴大、隊數增多，設計、生產集卡的工作也更為繁重，在權衡成本與效益過後，J.LEAGUE也由自家生產球星咭，改為授權予廠商負責，前提是要保持甚至提高聯盟及球會的利潤。

撇除商業效益，球星球星咭對球迷、球員而言仍是一種能承載美好回憶的存在，比如離開J.LEAGUE、現於港超闖蕩的球員們，每當看到自己的球星卡咭實物都會有莫名的感動，球迷收集自己支持的球員之咭片，更是樂趣所在。另方面，球星球星咭也是歷史的見證，紀錄着他們的比賽英姿、難忘時刻，讓人們記得他們曾經在J.LEAGUE賽場奮鬥過，即使是後來到過香港球壇的福田健二、林柱機、井川祐輔、吉武剛，我們還是能透過咭片去回顧他們昔日在J.LEAGUE的身影。

進入網絡時代，J.LEAGUE球星咭也將走上科技發展的路向，明石宏一郎、木暮拓人俱表示，今後除了增加實體卡的「稀有咭」的種類外，也會着力於發展球星咭數碼，或許在不久將來，我們毋須再以「爆盒」的方式滿足購買慾，也毋須打開鋁包裝去將咭片逐一取出，而是將期待留在坐於電腦前按動滑鼠，從螢光幕看着「咭片」揭盅的一刻。