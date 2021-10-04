菁英盃　主將刑滿復出 晉峰力爭2連勝

周二(5日)晚「菁英盃」上演獨腳戲，由港超聯新軍香港U23於旺角大球場挑戰「粉紅兵團」晉峰。今季首度登場的香港U23，球員為證明自身實力，戰意必定高昂；至於晉峰上仗已打開勝利之門，今仗更有兩名後防主力刑滿復出，實力有增無減，雙方勢必合演精彩一戰！（周二晚8時開賽）

香港U23組軍倉促，季初準備時間不足，主教練張健峰承認球員的確「餓波」，但體能狀況仍有待提升。除了超齡球員羅曉聰需要坐「跨季波監」之外，「張峰」透露目前球隊大致上齊腳，21名註冊球員中大部分亦已準備好上陣，今仗對他們有很大信心：「我認為有條件威脅到晉峰，只係狀態可能不足，同心理壓力影響臨場發揮，加上部分球員稍欠港超經驗，但我預期佢哋會做得幾好。」

後衞張俊軒（Marco）上仗友賽北區雖攻入1球，惟他承認狀態未足，加上與大部分隊友均屬首次合作，仍需時間磨合默契。踏入第3季征戰港超聯，即使加盟新球隊，但Marco表示沒有太大壓力：「教練都同我哋講盡力表現自己，比賽結果唔重要，所以唔需要怕犯錯，但希望可以執行到球隊戰術同進步。另外，我今場都好想多啲參與進攻，希望爭取入波。」

晉峰經歷9日3戰內的第2場賽事，繼續暫代領軍的總教練何信賢透露今仗會進行輪換，他認為一對中堅艾拔簡勞、曾仲楠，以及佐敦布朗能夠刑滿復出，對球隊調兵遣將有很大幫助。雖然晉峰賽前稍被睇高一線，但「何Sir」卻直言有一定壓力：「呢場波反而我哋班球員有少少壓力，因為大家水平其實差唔多，但我哋完全冇對方嘅資料，部署方面做唔到太多。」他續指希望球隊今仗行軍速度加快，面對同級球隊能夠順利取勝。

中堅曾仲楠在跨季停賽兩場後，今仗終於復出，他對新球季表示期待及興奮，又指目前有傷在身，因此狀態一般，但希望盡快為球隊上陣。接下來面對港超新軍，「阿楠」認為對手實力不容忽視：「拳怕少壯，佢哋有幾位具經驗嘅球員帶住踢，大部分球員又年輕，仲有港隊U23嘅教練團帶住，唔可以睇小，今場目標都係唔失波啦！」