雲迪碧克1月離開曼聯　愛華頓總監證實斟介

荷蘭國腳中場雲迪碧克上年以4,000萬鎊轉會費加盟曼聯，但係1年多時間都未受重用，呢位24歲球星上周歐聯未獲上陣後，更公然向領隊蘇斯克查「發火」。據英國傳媒報道，雲迪碧克經理人已經物色新球會，準備1月離開曼聯，而今夏曾經提出斟介嘅愛華頓，亦證實有意再向曼聯提出收購。

愛華頓今夏曾經2次提出借用雲迪碧克被拒，不過該荷蘭國腳今季英超只踢過5分鐘，明顯唔喺蘇斯克查計劃之內，令愛華頓再有機會搶人。愛華頓嘅荷蘭總監白蘭斯向當地電台表示：「雲迪碧克喺我哋目標名單之內，今個暑假我哋2次提出收購，但曼聯喺最後一刻話唔會放人，要達成轉會需要對方配合。依家只係10月初，(距離1月)仲有好多變數例如受傷，所以我唔能夠肯定(1月)可唔可以達成轉會。雲迪碧克嘅情況好可惜，佢係一個出色球員，呢一點無庸置疑。」

據意大利《都靈體育報》消息，雲迪碧克經理人正四出物色球會，祖雲達斯亦係其中一隊有意接收雲迪碧克嘅球隊，而且祖記有佢前阿積士隊友馬菲斯迪歷特做「說客」，有機會同愛華頓拗手瓜。