齋熱身冇得踢　奧斯爾訓練衫怒掟教練

德國球星奧斯爾今年初離開阿仙奴，轉投費倫巴治後仍然新聞多多，雖然呢位32歲老將今季表現有起色，不過佢同教練域陀彭利拿嘅關係似乎出現問題。費倫巴治上周六(3日)主場2比1贏卡斯帕薩一仗，病愈嘅奧斯爾先列後備，但佢下半場熱身足足40分鐘都未獲派上陣，惱羞成怒下將訓練衫除落嚟掟向域陀彭利拿，令將帥關係陷入低谷。

費倫巴治目前喺土超排榜首，奧斯爾亦有2球進帳，不過佢喺球隊嘅重要性就不似預期，今季8場聯賽只係踢過3場正選，而且3場都被換離場，上月已經傳出域陀彭利拿想用20歲新星古梅斯卡亞代替奧斯爾。費倫巴治上星期歐霸盃輸波，奧斯爾因病缺陣，好番之後喺對卡斯帕薩一仗先列後備，佢由下半場早段開始熱身，點知當85分鐘用埋第5個換人名額後，奧斯爾都係冇份，呢位老將就發火除訓練衫掟向教練以示不滿。

對於今次鬧劇，費倫巴治會長高斯就疑似向域陀彭利拿施壓，佢話：「一個教練嘅最大夢想，就係有奧斯爾落場領導球隊，奧斯爾嘅夢想就係向全歐洲展示自己實力，佢加盟費倫巴治係要成為球隊領袖，幫球隊重奪失落7年嘅聯賽冠軍，奧斯爾會做得到。」