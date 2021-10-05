「一哥」都冇面畀！祖高域唔打針禁打澳網

一直堅拒接種疫苗的世界「一哥」祖高域，將被禁止參加明年首個大滿貫，事關維多利亞政府及澳網賽會都要求所有參賽運動員及工作人員必須要完成兩針，看來如果祖高域繼續堅持，想爭取衞冕兼破紀錄奪得生涯第21「貫」的好夢將被粉碎。

34歲的祖高域在上月的美網屈居亞席，錯過了包攬單季全滿貫及奪生涯第21「貫」的機會，而明年的澳網則是他首個主要目標，然而維多利亞州的疫情仍然嚴峻，當然政府已宣布新規例，包括「專業及高級別的學生運動員」及「支持職業運動安全運行的職工」的「授權人士」，必須在11月26日之前注射兩針新冠疫苗，否則禁止進入有關場所。

祖高域一直堅拒打針，這位塞爾維亞球星於今年初曾公開表示：「我不希望這會到來，因為我相信有自由的選擇。」祖高域曾於去年6月在家鄉舉辦慈善賽，期間與多名球員及教練都染上了新冠肺炎，最終他與太太都同樣確診。

已經擸走9屆澳網冠軍的祖高域，一直都被視為明年的奪標熱門，不但是爭取衞冕，更有機會超越費達拿及拿度，成為首位奪得21「貫」的球員，寫下網壇歷史新一頁，澳網這個新規例將令祖高域處於兩難局面。

澳網這個決定可能令不少沒有接種疫苗的球星卻步，而世界排名第2的白羅斯女將莎芭蘭嘉，近日在個人社交網上宣布，因確診新冠肺炎被迫退出下周的印第安韋爾斯網賽，她已確定入圍今年WTA年終總決賽。