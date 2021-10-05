高級組銀牌　福建飛鷹南青漢友無退路之戰

男子高級組銀牌男籃勝方對決固然精彩，負方面對「Win or go home」的困境，往往鬥得更激。今晚修頓場館，崇德飛鷹繼續以8、9人之力，頑抗「齊陣」的康仁福建。有加拿大籍中鋒麥洛連坐鎮的南青，則在尾場亮相，硬撼「全華班」的安保漢友。

崇德飛鷹因洋將奧斯汀未「打齊兩針」，以及何權晉不幸遇上交通意外，開季至今僅得8、9人輪換。但一眾球員大打「爭氣波」，上場面對建龍飛馬，憑着蘇志樂強攻籃底，呂銘彥射進5顆三分球，各自取得19分，以88比86險勝對手，突破前兩季「兩場收工」的命運，保住一線生機。

崇德飛鷹殘陣應戰

不過，崇德飛鷹又一次面對嚴峻考驗，皆因指揮官胡兆智在「Red Bull Half Court 3人籃球賽」傷及膝頭，若未及復出，隊友無疑會更吃力，也要更注意犯規問題。反觀康仁福建陣容齊整，除了「港版流川」鄭錦興、黃律堯和徐遠征3大得分點，隊長林羽也逐漸「上力」，對滿貫一仗攻進12分，今場被「睇高一線」。

同日尾場，由南青對安保漢友。後者在兩大主力趙鍵鋒和馬嘉聰缺陣下，上場以56比100慘敗予南華，急需一場勝仗提振士氣。但南青坐擁加拿大籍中鋒麥洛連，肯定盡用內線優勢，蘇柏軒、鄭凱安和潘正熙的三分武器同樣鋒利，激戰可期。

開賽時間：

7:00PM 康仁福建vs崇德飛鷹

8:40PM 南青vs安保漢友

票價：50元（正價）、30元（學生及長者）