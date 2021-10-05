同病相憐　車仔新兵變「新雲迪碧克」

曼聯中場雲迪碧克技術出眾，但卻長期被主帥蘇斯克查投閒置散，車路士新兵沙奧尼古斯似乎行緊「雲仔」舊路，呢位26歲西班牙中場8月尾由馬體會外借去車仔之後，僅上陣1次，遭遇比雲迪碧克更悲慘。

沙奧尼古斯技術全面，過去6季都係馬體會主力，協助球隊捧過歐霸盃及上季西甲冠軍，一早已經獲得曼聯、利物浦等多間大球會垂青，估唔到今夏轉會市場最後關頭，被馬體會外借去車仔。

原本沙奧尼古斯被寄予厚望，但佢喺9月英超首次為車仔上陣對阿士東維拉，因為表現太差，踢完上半場就被換走，自此未再上陣，似乎已經被車仔領隊杜曹判咗「死刑」。

不過，杜曹日前被記者問到沙奧尼古斯前途時，佢向呢位中場派定心丸：「沙奧尼古斯狀態仍然不足，只要努力訓練同適應新環境，就有機會上陣，只有11個正選位置，每位球員都必須不斷進步，保持積極性。」

沙奧尼古斯主要踢中場中位置，競爭對手有佐真奴、尼高路簡迪、高華錫、巴克里，沙奧尼古斯要爭上位實在唔容易。