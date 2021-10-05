時隔一年！ATP終於調查沙華列夫「家暴事件」

德國名將沙華列夫的家暴事件再有新發展，面對外界重重壓力下，ATP(職業網球員會)周一發出聲明決定正式啟動內部調查，而這位東京奧運金牌得主否認指控，但表示會全力支持ATP的調查。

世界排名第4的沙華列夫近年表現突出，引起球迷關注，然而其場外的私生活也是外界的焦點，去年10月其前名模女友布倫達透露自己懷有20周身孕，並指沙華列夫是腹中BB的爸爸，但分手後二人已沒有關係，並不會與沙華列夫分享監護權，而事件披露後不久又有另一位女友的俄羅斯網球員兼模特兒Olya Sharypova在個人社交平台指曾於2019年被沙華列夫虐打，更有當時被毆打後的照片作證據。

事件雖然已發生於一年多前，但眾球員及網民施壓下，ATP發聲明決定進行內部調查:「本賽季前由ATP委托編寫的獨立保障報告已經完成，它代表了ATP全面保護審查的一個關鍵要素，以確保所有參與職業網球的成年人及未成年人都安全並免受虐待。」

對於ATP的調查，沙華列夫在個人社交平台作出回應，表示歡迎獨立調查的同時再次否認指控的全部內容：「一直以來，我都完全支持ATP創立家庭暴力政策，我也歡迎是次調查，幾個月來一直要求ATP啟動獨立調查，跟之前所講，我明確否認這些指控的任何內容。」即使沙華列夫近年在網球成績不斷進步，但這件事已令他形象插水。