德國青訓收成期　3大新星崛起

德國國家隊近年出現青黃不接問題，幸好足總下決心換帥，今夏由費歷克接手領軍，呢位前拜仁慕尼黑教練亦有意將球隊年輕化，今次國際賽再次召入3位18至19歲嘅小將穆斯亞拿、科利安華迪斯、艾迪耶美。當中以穆斯亞拿潛質最優厚，加上佢係費歷克執教拜仁時期嘅愛將，有望於周六(9日)凌晨世界盃外圍賽正選上陣對羅馬尼亞。

穆斯亞拿上季德甲嶄露頭角，並有份參加今夏歐國盃決賽周，呢位18歲中場今季表現更加勇猛，為拜仁上陣10次入4球，佢上月世界盃外圍賽對列支敦士登，以正選披甲並貢獻1次助攻，表現備受讚賞，證明自己有能力佔一席正選。

至於同樣踢中場嘅科利安華迪斯演出亦好搶眼，今季為利華古遜踢6場聯賽入4球，利華古遜目前可以喺德甲同榜首拜仁同分，呢位18歲新星功不可沒。

效力薩爾斯堡嘅19歲前鋒艾迪耶美被譽為德國新一代「轟炸機」，佢今季踢15場球會賽事，合共入11球，效率極高。艾迪耶美喺9月世界盃外圍賽對阿美尼亞後備上陣，首次披甲就入咗1球，盡顯功架，相呢3位新星將會成為德國未來最佳進攻組合。