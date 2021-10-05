楊瑞鴻轟27分助康仁福建大勝　崇德飛鷹止步

康仁福建今日（5日）在「男子高級組銀牌」，憑著楊瑞鴻轟進27分，鄭錦興和徐遠征合力取得30分，以90：52大炒崇德飛鷹，將於周四（7日）迎戰南華和東方龍獅的負方。

飛鷹控衛胡兆智受膝傷影響，退居後備，其餘幾個正選輪流帶波，卻略顯混亂，頻頻失誤，落後2：10。暫停回來，飛鷹逐漸上力，打出一段9：0的攻勢，反超前20：16。但好景不常，福建次節大打反擊快攻，洋將懷斯多次偷波，楊瑞鴻和徐遠征負責終結，兩人合力取得17分，創造28：2的狂潮，拋離44：24返回更衣室。

換邊後，福建繼續擴大分差，鄭錦興裏外開弓，楊瑞鴻愈射愈有，三分球、轉身中距離和快攻「瓣瓣掂」，全場轟進27分。飛鷹靠韋子才「止血」，但他與彭懿葭陷入犯規麻煩，後者更在最後關頭犯滿畢業，終以52：90慘敗，結束銀牌之旅。

4、14、27，是楊瑞鴻近3場比賽的得分。從大專主力，到甲一新丁，他笑說「比想像中難打好多」：「好多港隊成員，一防守，已感覺到對抗性有別。但阿興（鄭錦興）、阿堯（黃律堯）和子禮（劉子禮）常常提點，令我更快適應甲一節奏。」福建休息兩日，便會迎戰南華和東方龍獅的負方，楊瑞鴻預期會是一場硬仗：「兩隊都是頭4，好難打，特別是南華，季前打過友誼賽，防守非常全面。」