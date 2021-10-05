中甲　斬獲南通處子球　李毅凱：終於等到入波

中甲第3階段最後一輪爭奪，效力南通支雲的港將李毅凱，成功斬獲加盟球隊之後個人首個入球，幫助球隊以3比0擊敗新疆天山雪豹。至於「長勝軍」梅州客家在勞烈斯在陣的情況下，以3比1「雙殺」蘇州東吳，更在本階段以全勝姿態殺入最後階段。

今季中甲正式進入最後直路，上場不敵武漢三鎮的南通支雲，亦在今輪重返勝軌。周二（5日）面對新疆天山雪豹，李毅凱坐完「波監」後今場重返正選大軍，擔任防守中場上陣76分鐘。兩隊上半場互無紀錄，下半場南通率先入局，靠拉錫查奧爾先拔頭籌，取得1比0領先。南通其後未收手，57分鐘，拉錫查奧爾開出角球，李毅凱門前楔贏對方門將跳頂得手，攻入個人中甲「處子球」。南通比賽後段再靠拉錫查奧爾錦上添花，最終南通支雲以3比0擊敗新疆天山雪豹。

加盟多時終於迎來處子入球，阿凱直言這一刻等待了好一段時間：「入完球波好開心，多謝隊友一齊嘅努力，自己一直都好努力練波，耐心嘅等待，終於等到呢一球嘅出現，希望嚟緊愈踢愈好，幫球隊贏多啲波。」

至於梅州客家在今輪賽事對陣蘇州東吳，港將勞烈斯正選上陣，戰至75分鐘退下火線，最終球隊憑傑森梅開二度和蔡浩暢的入球，繼首循環以3比1獲勝後，再次以同樣比數擊敗對手。梅州全取3分後，除繼續以64分在積分榜領頭外，還在第3階段創造出8戰全勝的驚人紀錄。梅州在最後階段將與成都蓉城、武漢三鎮等4支球隊進行雙循環對壘，爭奪升班資格。

另外，其餘兩名香港隊球員羅素和梁諾恆，在今輪中甲賽事均缺陣，但所屬的球隊江西北大門和浙江隊卻命運殊途，浙江以4比1收服南京城市；而江西則以1比2不敵遼寧瀋陽城市，再次跌落積分榜尾三的位置。