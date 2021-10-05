菁英盃　艾拔簡勞將功補過　晉峰迫和香港U23

周二（5日）晚上「菁英盃」獨腳戲，由港超聯新軍香港U23於旺角大球場挑戰晉峰。香港U23今季首度登場，足總副主席霍啟山亦有入場觀戰，上半場互無紀錄，易邊後香港U23憑對方後衞艾拔簡勞擺烏龍先開紀錄，但這名西班牙外援其後將功補過，門前補中得手，將比數扳平，最終兩隊只能踢成1比1平手。

香港U23的20人球員名單今早才正式公布，由於兩名超齡球員黃威、羅曉聰分別因傷及坐「跨季波監」，加上馬文政、龐焯熙因借用條款未能倒戈，令球隊正選連後備陣容只得16人。

香港U23今仗正選由謝家榮把守最後一關，2名超齡球員黃浩然、陳靜謙鎮守中路，郭子堦夥拍周家樂、小將鄧筵霑組成三人中場，李藹軒擔任單箭頭。至於晉峰今仗則作出輪換，門將續由羅澔陽把關，刑滿復出的中堅曾仲楠、艾拔簡勞今季首次擔正，同樣停賽復出的佐敦布朗出任左閘，前線入球重任繼續落在射手何思哲及費利浦薩身上。

晉峰賽前稍被看高一線，開賽初段便出現黃金機會，何思哲力壓陳靜謙，禁區內起腳僅中網側。20分鐘又是何思哲機會，這名前鋒接應費利浦薩左路傳中，頭槌攻門高出。晉峰之後再有費利浦薩及邵昀俊的埋門，可惜同樣無功而還。上半場尾段香港U23終於錄得第一腳射門，林樂賢罰球一射高出，半場雙方踢成0比0。

易邊後晉峰換入鄭璟昊、黃偉國加強攻力，怎料51分鐘竟被對方先開紀錄，黃智康門前接應隊友傳中後攻門，皮球撞向艾拔簡勞後改變方向入網，香港U23意外領先1球。落後的晉峰急起直追，4分鐘後費利浦薩快放一段後邊走邊射，被門將謝家榮飛身撲走。58分鐘晉峰憑角球攻勢取得入球，林樂勤禁區頂位置施射，門將謝家榮撲出不遠，後衞艾拔簡勞將功補過，門前補中得手，替球隊迅速追成1比1。

62分鐘晉峰差點反超，鄭璟昊落底傳中，劉君正插水式頭槌，謝家榮再次飛身撲出。比賽尾段香港U23錯失絕殺機會，後備入替的吳文希單刀大好機會下，熨射柱邊出界，最終兩隊踢成1比1平手，各得一分。