大諗頭！簡拿華路想執教皇馬

意大利名宿簡拿華路早前同中超球會廣州恒大提早解約，一度傳出係由於佢人工太高，令陷入債務危機嘅恒大放棄佢。不過，「大簡」接受西班牙《阿斯報》訪問時表示，離開廣州恒大主因係防疫措施令佢長時間無法同家人見面，惟有選擇離開。

簡拿華路離開執教咗4年嘅廣州恒大之後話：「已經到咗應該離開嘅時候，但唔係因為經濟問題，而係現實情況促成，因為防疫規定實在令我無法繼續留低，我太長時間冇辦法同家人見面。」

曾經以隊長身份為意大利捧2006年世界盃冠軍嘅簡拿華路透露，返回歐洲之後仍然會繼續教波，執教皇馬、拿玻里、意大利國家隊都係佢嘅目標：「拿玻里係我嘅母會，意大利係我嘅祖國，兩隊都係我人生好重要一部份，梗係樂意去執教。我效力皇馬期間，覺得好幸福，當地係一個美麗城市，當然希望有1日可以成為皇馬主帥，我唔會為自己設限制。」

48歲嘅簡拿華路掛靴之後，教練生涯都喺中超同中東度過，從未執教過歐洲球隊，想成為皇馬、拿玻里、意大利國家隊主帥，恐怕仲要磨練多一段日子。