銀牌男籃　蔡再懃：先專注做好防守　再打反擊

今晚銀牌男籃尾場（8:40PM開賽）戲碼同樣精彩，由上季聯賽亞軍滿貫大戰季軍永倫。兩隊上季聯賽及銀牌共6次交手，滿貫錄得4勝2負，其中季後賽準決賽第3場鬥得最激烈，泰那在最後關頭轟進「logo shot」，但球證最終宣判該球無效，滿貫終以71比68險勝。當日滿貫慶祝的一幕，相信球迷仍然歷歷在目，今晚兩支甲一勁旅再度碰頭，大戰一觸即發，不容錯過。

今季滿貫及永倫均以新陣容示人，滿貫美籍外援費格遜今季轉投墨西哥聯賽球隊 Halcones UV Xalapa，球隊至今未公布新外援，暫時繼續以「全華班」亮相銀牌賽，並由新兵鄧志恒、黃鎮煒及周健宏負責鎮守內線。首場對康仁福建，滿貫憑6人得分上雙，以108比69大勝。

該戰得全隊最高18分的蔡再懃期待與永倫一決高下：「泰那、賀斯福固然要重點提防，但潘志豪、梁民熊和連浩駿都是出色的射手，今場我們要專注做好防守，再打反擊。」對福建一戰，滿貫的嚴密防守令人眼前一亮，成功將對手主力徐遠征得分壓至只得6分。蔡再懃期望球隊下場有更佳發揮：「球隊訓練著重防守溝通，加上方誠義、黃鎮煒及歐陽維江等人經驗豐富，有他們坐鎮的確事半功倍。上場我們在外圍、快速反擊做得不錯，但防守、對位都有改善空間，下場我們會再做好一點。」