保羅加素宣布退役幾度哽咽：好想高比在這裡

NBA巨星保羅加素(Pau Gasol)周二正式宣布退役，結束23年職業球員生涯，在記者會上這位41歲的西班牙傳奇聲淚俱下，甚為激動，形容這是一個艱難的決定，並提到已故老朋友高比拜仁，希望可以與他能在現場，但現實卻是殘酷也要欣然接受。

加素於8月為西班牙出戰東京奧運後，已宣布離開國家隊，周二他在巴塞隆拿正式宣布結束職業生涯：「我將會離開職業球壇，這是一個艱難的決定，已經想了好幾年；我應該換一下如何享受生活，在這個享受比賽的時候結束職業生涯，而不是因為受傷。我很感激所有為我實現這個目標而努力的人。」除了部份前隊友之外，其太太、女兒及弟弟Marc都有陪伴他出席。

1996年加素從巴塞隆拿開始其職業生涯，2001年以探花身份躋身NBA，在灰熊展開NBA生涯，並在當季當選最佳新秀，先後效力灰熊、湖人、公牛、馬刺及公鹿，生涯場均17分9.2個籃板3.2次助攻及1.6次封阻。

這位6次入選NBA全明星陣容的大前鋒，協助湖人兩次奪得NBA總冠軍，在湖人的7個賽季中，他與已故的高比拜仁感情最深厚，「我想特別想提高比，非常希望他能在這裡，有時候生活就是這麼不公平，他教會我如何成為一個更好的領袖、競爭對手及贏家。」加素提到高比時幾度哽咽，盡顯對高比的懷念及離捨之情。

NBA球壇多位名人球星都對這個傳奇宣布退役送上祝福，而湖人亦計劃將加素的16號球衣退役，今日在官方Twitter鋪上加素的相片及發文:「洛杉磯英雄，享譽全球的籃球傳奇，向你退役表示祝賀—保羅。」