港超聯　全季賽程出爐　「東傑大戰」打頭陣

8支港超聯球隊透過「菁英盃」熱身下狀態回升，將以十足表現迎接今月23日開戰的「中銀人壽香港超級聯賽」。足總周三（6日）公布全季聯賽、「足總盃」以及餘下的「菁英盃」賽程，其中今季首戰便由「東傑大戰」打頭陣，而為遷就理文出外出戰「亞協盃」，賽程亦有所調整。

足總周三（6日）公布全季港超聯賽程，首場賽事是由傑志硬撼東方龍獅，兩軍將於月尾23日下午3時30分於旺角大球場對壘，首循環先由「藍鳥」做主場；而次循環則於明年2月26日舉行。「足總盃」今季復辦，首輪賽事於11月27和28日進行，下圈兩場4強戰分別於聖誕節和「拆禮物日」上演，而決賽日則為明年2月13日。

根據賽程，重返港超的港會於11月7日迎來首場主場賽事，他們將在香港足球會球場「擺擂台」迎戰標準流浪；而「港超新軍」香港U23會於11月21日首次主場出擊，在青衣運動場對港會，換言之他們今季將與晉峰共用青衣場。

另外，亞洲足協亦已落實「亞協盃」跨區決賽拿薩夫對理文，將於10月20日香港時間晚上9時於烏茲別克卡爾希中央球場舉行。為遷就理文出外作賽，加上回港後隔離，足總已在賽程上安排他們首3輪輪空，回師香港後，再於11月14日在「菁英盃」對香港U23。

足總又指，理文表示計劃於10月14日提前赴比賽場地，因此提出為原定當日舉行的「菁英盃」賽事改期。經過所屬球隊同意後，足總宣布將「菁英盃」標準流浪對理文的賽事，提前至10月13日晚8時舉行；而冠忠南區對香港U23的比賽，則推遲至10月14日下午3時半進行，兩場比賽場地均維持在旺角大球場。

「中銀人壽香港超級聯賽」首周賽程：

日期 對賽球隊 時間 地點

10月23日 傑志對東方龍獅 下午3時30分 旺角大球場

10月24日 冠忠南區對港會 下午3時30分 香港仔運動場

10月24日 晉峰對標準流浪 傍晚6時 青衣運動場

備註：理文因出戰「亞協盃」而輪空